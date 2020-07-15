رئيس الحكومة التونسية يقيل جميع وزراء حركة النهضة

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

قرر رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، إقالة جميع وزراء “حركة النهضة” وعدم دعوتهم للاجتماع الوزاري المنعقد حاليًّا.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها: إن الفخفاخ قرر إعفاء “وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبداللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم”.

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وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قرر تكليف “الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة”.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت: إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وكشفت “موزاييك إف إم” في وقت سابق اليوم، أن الرئيس التونسي قد طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

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