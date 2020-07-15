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بالفيديو.. دقيقتان لفحص فيروس كورونا في مراكز “تأكّد” بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
تجري مراكز “تأكد” في محافظة جدة فحص فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط، حيث تم تخصيصها لمن يشعرون بأعراض مرضية خفيفة.
وأجرت مراكز “تأكد” بجدة، وفقًا لتقرير بثته “الإخبارية”، منذ افتتاحها أكثر من 67 ألف مسحة، بمعدل 3500 مسحة يوميًّا، وتقع المراكز في الكورنيش الشمالي وجامعة الملك عبدالعزيز.
كما تم تخصيص المراكز لمخالطي الحالات المصابة، بهدف اكتشاف مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر بها، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الحالات المصابة ومنع تكوّن بؤر للتفشّي.
ويتم حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” للاستفادة من خدمات المراكز عبر إجراء المسحة، والتي يجري أخذها من داخل المركبات المتوقفة في مسارات محددة مسبقًا، ويتم إرسال النتيجة عبر رسائل نصية أو عبر التطبيق.
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