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فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية

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2020-07-16

فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية

قبل أيام من الانتخابات الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

تدرس شركة فيسبوك حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأضاف تقرير الشبكة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”.

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وقال متحدث باسم فيسبوك: إن “الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير”.

وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق.

وكانت تويتر حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية لكن فيسبوك قالت: إنها “لا ترغب في كبت الخطاب السياسي”.

وكانت حملة جو بايدن المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات نشرت الشهر الماضي خطابًا مفتوحًا للرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.



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