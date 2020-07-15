المرور يوجه 3 نصائح لاختيار المسار المناسب عند الإشارة الضوئية

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، على أهمية اختيار المسار المناسب قبل التوقف عند الإشارة الضوئية؛ وذلك لتجنب عرقلة الحركة المرورية.

وأضافت الإدارة: “لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية”.

وتابع المرور السعودي “قبل التوقف عند الإشارة الضوئية تأكد من اختيارك المسار المناسب لوجهتك على النحو التالي:

– الزم المسار الأيمن للالتفاف لليمين

– الزم المسار الأوسط للمضي للأمام

– الزم المسار الأيسر للالتفاف لليسار

يذكر أن منصة أبشر، أعلنت في وقت سابق، عن عودة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بعد أن توقفت لعدة ساعات نتيجة وجود خلل فني تم إصلاحه منذ قليل، حيث لاحظ المستخدمون اختفاء مخالفاتهم المرورية من أبشر رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك.

وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر: إنه “تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًّا عبر منصة أبشر”.

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طريقة الاستعلام عن المخالفات المروية عبر أبشر:

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

استئناف رصد مخالفات المرور آليًّا:

من جهة أخري، أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم استئناف رصد مخالفات المرور آليًّا اعتبارًا من يوم الأول من شهر ذي الحجة المقبل، داعيًا ملاك المركبات إلى التأكد من عدم ارتكابهم أي من المخالفات المرورية التي يعاقب عليها نظامًا.

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