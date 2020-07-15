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أمانة جدة تعلن ازدواج شارع حراء
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة ازدواج شارع حراء، بدلًا من اتجاه واحد للجزء الواقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان (ميدان التاريخ).
وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة، المهندس محمد بن زبن الله المطيري، بأن تعديل المسارات في شارع حراء ليصبح اتجاهين بدلًا من اتجاه واحد (شرق- غرب) يأتي بعد عمل الدراسة اللازمة، وبالتنسيق مع مرور جدة وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز دور الشارع كمحور رئيسي عرضي في المدينة.
وأضاف أن الجزء المستهدف يقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان ويبلغ طوله 1.5 كم، على أن يكون بواقع 3 حارات لكل مسار مع مواقف طولية وجزيرة وسطية.
وباشر المقاول أعمال الرفع المساحي تمهيدًا لتعديل الشارع مع مراعاة بقاء الشارع مفتوحًا جزئيًّا؛ تسهيلًا للحركة المرورية.
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