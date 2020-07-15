وليد الخريجي نائب وزير الخارجية.. وزير سابق وسفير للمملكة في تركيا

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر اليوم الأربعاء أمر ملكي بتعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

السيرة الذاتية:

نائب وزير الخارجية بمرتبة وزير منذ 15 يوليو 2020.

شغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في الجمهورية التركية بين 2017 و2020، ووزير الزراعة السعودي بين 2014 و2015، والمدير العام لـ”لمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق” بين 2009 و2014، وسفير السعودية في مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” بين 2002 و2009.

Advertisements

شغل منصب مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة بين 1995 و2002، ومندوب المملكة لدى “منظمة الأغذية وبرامج الغذاء العالمي” بين 1990 و1994، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بين 1989 و1990.

عمل في “وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية”، حيث أشرف على تنفيذ المحطات التقنية في كل من رفحاء والزلفي وخميس مشيط وحفر الباطن وعنيزة بين 1984 و1989، كما أشرف على مشروع مياه الرياض، وتقلد منصب ممثل المملكة في “مجلس الحبوب العالمي” ونائب رئيس المجلس لدورة 2013- 2014، كما تقلد عدة مناصب في “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية”، منها: المدير التنفيذي والمحافظ المناوب للمملكة بين 1990 و1994.

ممثل المملكة لدى محكمة الجنايات:

تبوأ وليد الخريجي منصب ممثل المملكة لدى “محكمة الجنايات الدولية” عام 2004، ورئيس وفد المملكة إلى اجتماعات “محكمة التحكيم الدائمة” في لاهاي ومندوب المملكة إلى اجتماعات المجلس الغداري للمحكمة عام 2004، ورئيس وفد المملكة لدورات “لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها” من الدورة 30 إل الدورة 35، ورئيس وفد المملكة لدورات مجلس “منظمة الأغذية والزراعة” من الدورة 97 إلى الدورة 103.

عضو بمجلس الشورى:

كما كان عضوًا في “مجلس الشورى”، وعضوًا في مجلس إدارة كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بين 2012 و2014، وعضوًا في “مجلس منطقة مدينة مكة المكرمة” بين 1995 و2002، وشغل عضوية كل من لجنة “شركة المراعي السعودية” بمنطقة مكة المكرمة بين 1995 و2002، ولجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق في “مجلس منطقة مكة المكرمة” بين 1995 و2002، ولجنة المعاشات في “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” بين 1990 و1994.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1982 من “جامعة ميامي” في الولايات المتحدة الأمريكية.

المزيد

جديد الأخبار