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رفع نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
وتفصيلاً، قال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: "إن هذه الثقة الكريمة ستعزز البذل والعطاء لخدمة قيادتنا ووطننا الغالي". مشيرًا إلى أن الدبلوماسية السعودية تعمل بكل طاقتها وبإخلاص وثقة بقيادة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة. والأسرة الدبلوماسية السعودية تضع مصالح الوطن ورؤيته الطموحة للحاضر والمستقبل نصب أعينها.
وسأل نائب وزير الخارجية الله -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته، وتأدية مهامه.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:59 PM
قال إن هذه الثقة الكريمة ستعزِّز العطاء لخدمة قيادتنا ووطننا
رفع نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
وتفصيلاً، قال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: "إن هذه الثقة الكريمة ستعزز البذل والعطاء لخدمة قيادتنا ووطننا الغالي". مشيرًا إلى أن الدبلوماسية السعودية تعمل بكل طاقتها وبإخلاص وثقة بقيادة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة. والأسرة الدبلوماسية السعودية تضع مصالح الوطن ورؤيته الطموحة للحاضر والمستقبل نصب أعينها.
وسأل نائب وزير الخارجية الله -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته، وتأدية مهامه.
، "الخريجي" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
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