محمد بن مسعود - الدمام - بمساندة "بلدية جدة الجديدة" داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور. وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف. 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:59 PM Advertisements بمساندة "بلدية جدة الجديدة" جدة.. الجهات الأمنية تداهم مصنعاً للخمور وتتلف 13 ألف لتر جدة.. الجهات الأمنية تداهم مصنعاً للخمور وتتلف 13 ألف لتر داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور. وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف. الكلمات المفتاحية ، جدة.. الجهات الأمنية تداهم مصنعاً للخمور وتتلف 13 ألف لتر ،

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