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أعلنت أمانة محافظة جدة ازدواج شارع حراء بدلاً من اتجاه واحد، وذلك للجزء الواقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان (ميدان التاريخ).
وتفصيلاً، أوضح المدير العام للتشغيل والصيانة، المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن تعديل المسارات في شارع حراء ليصبح اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد (شرق-غرب) جاء بعد عمل الدراسة اللازمة، بالتنسيق مع مرور جدة؛ وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز دور الشارع كمحور رئيسي عرضي في المدينة.
وأضاف "المطيري" بأن الجزء المستهدف يقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان، ويبلغ طوله 1.5 كلم، على أن يكون بواقع 3 حارات لكل مسار، مع مواقف طولية، وجزيرة وسطية.
وقد باشر المقاول أعمال الرفع المساحي تمهيدًا لتعديل الشارع مع مراعاة بقاء الشارع مفتوحًا جزئيًّا تسهيلاً للحركة المرورية.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:45 PM
"المطيري": الجزء المستهدف يبلغ طوله 1.5 كلم بواقع 3 حارات لكل مسار
أعلنت أمانة محافظة جدة ازدواج شارع حراء بدلاً من اتجاه واحد، وذلك للجزء الواقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان (ميدان التاريخ).
وتفصيلاً، أوضح المدير العام للتشغيل والصيانة، المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن تعديل المسارات في شارع حراء ليصبح اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد (شرق-غرب) جاء بعد عمل الدراسة اللازمة، بالتنسيق مع مرور جدة؛ وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز دور الشارع كمحور رئيسي عرضي في المدينة.
وأضاف "المطيري" بأن الجزء المستهدف يقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان، ويبلغ طوله 1.5 كلم، على أن يكون بواقع 3 حارات لكل مسار، مع مواقف طولية، وجزيرة وسطية.
وقد باشر المقاول أعمال الرفع المساحي تمهيدًا لتعديل الشارع مع مراعاة بقاء الشارع مفتوحًا جزئيًّا تسهيلاً للحركة المرورية.
، "أمانة جدة" تعلن ازدواج شارع حراء بين طريق المدينة وميدان التاريخ ،
المصدر : الخليج 365
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