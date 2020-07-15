، عن بُعد.. "الداخلية" و"أداء" ينظمان ورشة عمل لوحدات "تحقيق الرؤية" بإمارات المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشميسي": تناولت أهمية عمليات قياس الأداء واستعرضت المفاهيم الأساسية بالمؤشرات

نظَّم مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية اليوم بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ورشة عمل عن بُعد لوحدات تحقيق الرؤية في إمارات المناطق.

وأوضح طلال الشميسي، المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية، أن الورشة تناولت أهمية عمليات قياس الأداء، والدور المحوري الذي تؤديه ثقافة الأداء المؤسسي، وتجذيرها في الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.

وبيّن أنه تم خلال الورشة التي شارك بها (80) شخصًا استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بمؤشرات الأداء، وكيفية ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة، وكيفية بناء المؤشرات، وآلية جمع البيانات المطلوبة ومعالجتها، وآلية إصدار التقارير الدورية لمستويات الإنجاز، إضافة إلى استعراض آلية عمل مركز "أداء"، والخدمات والمنتجات الحالية التي يقدمها بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية.