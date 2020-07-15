محمد بن مسعود - الدمام - للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ ‏تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ. Advertisements 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:28 PM للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ "النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات "النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات ‏تفقد مستشار رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة لمشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس علاء النفيعي، عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات للوقوف على جاهزيتها لموسم ‫حج 1441هـ. الكلمات المفتاحية ، "النفيعي" يتفقد مشروعات المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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