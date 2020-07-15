شكرا لمتابعة خبر عن «ابن مساعد» يحرج قطر بعد الاحتفال بقرار «العدل الدولية» : «لن يُزال الحظر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، على الاحتفالات التي أطلقها النظام القطري بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس.

ونص حكم المحكمة على أنها غير مختصة في الشكوى المقدمة لها فيما يخص الحظر الجوي المفروض عليها بسبب دعمها للإرهاب؛ حيث تم إحالة القضية لمنظمة الطيران الدولية "الإيكاو".

ومن جانبه قال "بن مساعد" على "تويتر" : "وهل تملك منظمة الإيكاو إجبار الدول المُقاطِعة على فتح أجوائها..؟".

وتابع: "مختصر مفيد:-لن يُزال الحظر الجوي على قطر إلّا بالوصول لحل للأزمة التي تسببت بها قطر والحل تعرفه قطر كيفيةً ومكانًا".