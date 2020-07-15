شكرا لمتابعة خبر عن اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق بعد قرار مجلس الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أبرز اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق، الذي يخول لكاتب العدل وفق المادة الحادية عشرة من النظام، توثيق العقود والإقرارات، مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهاء مددها.

وتتضمن أبرز الاختصاصات التالي: الطلاق والخلع والرجعة، إقرار ذوي الشأن بالأموال المختلفة لأغراض التعويض عن الاقتضاء، الصلح، إقرار من لا يحسن القراءة، عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعوديا، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، الاتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، إنشاء الوقف والوصية، إفراغ صكوك الملكية العقارية والاستحكام المستكملة لإجراءاتها وتحويل استخدام صك الاستحكام ودمج صكوك الاستحکام والملكية العقارية، قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.