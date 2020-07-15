الصحة: تحذير للمصابين بالإمراض المزمنة والسمنة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من عدم اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من عدم اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة لكل من يعاني من مرض مزمن أو سمنة مفرطة اتباعك للإجراءات الوقائية وعي ومسؤولية. وأضافت : يعتبر مرضى الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثررًا بمضاعفات كورونا.

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