شكرا لمتابعة خبر عن إيداع 3.9 مليون ريال في الحسابات البنكية لطلاب وطالبات الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عن إيداع أكثر من 3.9مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6732 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأكد مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب والقرى النائية، لشهري ربيع الأول وربيع الثاني من العام 1441هـ.