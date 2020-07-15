شكرا لمتابعة خبر عن مقترح في "الشورى" بمنح أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي رخصة الإقامة الدائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدّم عدد من أعضاء مجلس الشورى، مقترحًا إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة، وهي "منح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لمدة غير محددة وبدون رسوم، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً من الجهة الرسمية".

وأوضح أعضاء الشورى، معاناة أولاد المواطنة من غير السعودي، ومنها أنه لا يحق لهم الحصول على الجنسية بشكل مباشر، وإقامتهم تنتهي بوفاة الأم، ويصبح وضعهم غير نظامي .

وأكد مقدمو المقترح أنهم يريدون تحقيق العدالة الاجتماعية، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي المتضمن: "يقوم الحكم بالمملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية، وتوثيق أواصر الأسرة"، وتحقيقاً لمقتضی نصوص المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على الآتي: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".