شكرا لمتابعة خبر عن شاب مفقود في محافظة أبو عريش بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تلقى فريق إنجاد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتغيب شاب يدعى حاتم محمد يحيي جراح.

وجاء في المعلومات أن الشاب متغيب من يوم الجمعة صباحًا راكبًا دباب سوزوكي أسود رقم " س ص 182 "

ويذكر أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية حيث لم يجدوا له أي أثر حتى الأن.