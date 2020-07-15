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شاب مفقود في محافظة أبو عريش بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تلقى فريق إنجاد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتغيب شاب يدعى حاتم محمد يحيي جراح.

وجاء في المعلومات أن الشاب متغيب من يوم الجمعة صباحًا راكبًا دباب سوزوكي أسود رقم " س ص 182 "

ويذكر أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية حيث لم يجدوا له أي أثر حتى الأن.

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