شكرا لمتابعة خبر عن شاب مفقود في محافظة أبو عريش بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تلقى فريق إنجاد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتغيب شاب يدعى حاتم محمد يحيي جراح.
وجاء في المعلومات أن الشاب متغيب من يوم الجمعة صباحًا راكبًا دباب سوزوكي أسود رقم " س ص 182 "
ويذكر أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية حيث لم يجدوا له أي أثر حتى الأن.
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