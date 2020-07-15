شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: دخول جمرة القيظ غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن جمرة القيظ تكون غدا الخميس وأول ايام ثاني الجوزاء"الجوزاء الثانية" هو " الهنعة" عدد أيامه 13 يوماً.

وقال الحصيني عبر حسابه على " تويتر " : من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده ،وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيفتكثر في نوءها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

وأضاف : ينصح فيها بالإكثار من ري المزروعات يكثر خراف التمر بأنواعه، والحراره في الهنعة على معظم مناطق العظمى بين"41"و"49" والصغرى بين "25"°C و"34" °C

وتابع : المصائف بين "25"و"35"°C والصغرى بين"15" و"25"°C، تكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار، إن شاء الله – على الجنوبية ثم الغربية من المملكة.