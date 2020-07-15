شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الخارجية الجديد عضو شوري سابق ووزيرًا للزراعة لمدة 51 يومًا فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صدر اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس وليد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

والمهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي من مواليد مدينة المدينة المنورة عام 1958م، وقد حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة ميامي بفلوريدا، عام 1982.

وشغل العديد من المناصب، ومنها : عضو مجلس الشورى، وزير الزراعة سابقاً خلال الفترة من ( 8/12/2014 إلى 29/1/2015 لمدة 51 يومًا فقط ).

كما عمل مديرًا عامًا للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال الفترة من (2009-2014)، وكذلك رئيس مجلس الحبوب الدولي لدورة 2015/2014م، ونائب رئيس مجلس الحبوب الدولي للدورة 2014/2013م.

وكان سـفـيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للملكة لدى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية عام (2002-2009)

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وشغل منصب مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة منذ عام (1995-2002)، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية وبرنامج الغذاء العالمي منذ عام (1990-1994).

بالإضافة إلى ذلك فإنه كان مساعد المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) روما عام (1989-1990)، ومهندس مشرف على تنفيذ محطات التقنية في كل من رفحا والزلفي وخميس مشيط وحفر الباطن وعنيزة بوزارة الزراعة والمياه عام (1984-1989)، ومهندس مشرف بمشروع مياه الرياض بوزارة الزراعة عام (1982-1984).

وشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني- سالك (2012 حتى 2014)، ومجلس منطقة مكة المكرمة (1995-2002)، ومجلس محافظة جدة (1995-2002).

كما كان رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة في الفترة الزمنية من (1995-2002)، ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة في الفترة من (1995-2002)، وعضو لجنة الخدمات والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة في الفترة من (1995-2002)، وعضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة في نفس الفترة، وعضو لجنة المراعي بمنطقة مكة المكرمة في نفس الفترة أيضًا.

وكان عضوًا في لجنة المعاشات بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال الفترة من (1990-1994)، وكذلك عضو اللجنة التحضيرية في لجنة التموين الوزارية.