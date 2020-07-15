صدور ثلاثة أوامر ملكية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، ثلاثة أوامر ملكية، كالتالي: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، ثلاثة أوامر ملكية، كالتالي: أولًا : الرقم : أ / 712 التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا : يعين معالي المهندس / وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير. ثانياَ : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ثانيًا.. الرقم : أ / 713 التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية Advertisements بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين المهندس / عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. ثالثًا.. الرقم : أ / 714 التاريخ : 24 / 11 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ. وبعد الاطلاع على نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) بتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ وتعديلاته . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين الدكتور / بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة. ثانياَ: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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