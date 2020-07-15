شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلن صدور الأمر السامي بدعم المستشفيات الجامعية بـ 89.6 مليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور الأمر السامي باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور الأمر السامي باعتماد برنامج في ميزانية وزارة التعليم لدعم المستشفيات الجامعية لمواجهة جائحة كورونا ، بقيمة 89,6 مليون ريال. ووجه "آل الشيخ"، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ بصدور الأمر السامي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وسد الاحتياج الطبي الجامعي.

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