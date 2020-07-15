شكرا لمتابعة خبر عن حكم رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الدكتور الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة.
وذكر أنه يشرع الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة مع رفع اليدين، مؤكداً أن هذا الوقت من الأوقات الفاضلة التى ترجى فيها الإجابة.
وأكد أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قد سُئل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة فأجاب:"مشروع، وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب".
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