صور طريفة لاستقبال الملك سعود لأحد أحفاده حديثي الولادة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نشرت مؤسسة الملك سعود صوراً طريفة توثق لحظة استقبال الملك سعود لأحد أحفاده حديثي الولادة. نشرت مؤسسة الملك سعود صوراً طريفة توثق لحظة استقبال الملك سعود لأحد أحفاده حديثي الولادة. وظهر الملك سعود بصحبة إبنته الأميرة نزهة التى حملت على يديها المولود عبدالعزيز بن د عبدالرحمن الغنيم. كما أظهرت صورة أخرى الدكتور عبدالرحمن الغنيم ، زوج إبنته الأميرة عبطاء، وهو يحمل طفله الصغير وسط أجواء أسرية تملؤها الفرحة. الجدير بالذكر أن الصورة التقطت عام 1968 في اليونان. Advertisements

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