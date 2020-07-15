عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

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أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية اليوم الأربعاء الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وهي كالتالي:- Advertisements ‏• تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير. ‏• يعين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. ‏• تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.





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