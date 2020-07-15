جامعة الطائف.. تعرّف على شروط القبول وآلية الحصول على رقم الطلب

كشفت جامعة الطائف، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الحدود الشمالية في مجال الاعتماد الأكاديمي بشقيه البرامجي والمؤسسي، وذلك ضمن إطارالتعاون المشترك بين الجامعات السعودية، وتكامل الأداء المؤسسي بين الجامعات ومختلف الجهات الرسمية في المملكة.

وأوضحت جامعة الطائف أن ذلك يأتي سعيًا لاستكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الوطني، من خلال تبادل الخبرات والاستشارات العلمية، وعقد ورش التدريب، والندوات والمحاضرات المتخصصة في مجال التطوير والجودة، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة الجهاز الإداري .

وفي سياق آخر، فتحت جامعة الطائف باب القبول في مرحلة البكالوريوس للحاصلين على الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة وذلك من خلال الرابط التالي «من هنا».

شروط القبول في جامعة الطائف

وحددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف، شروط وآليات ومواعيد القبول للعام الدراسي ١٤٤١ / ١٤٤٢ والتي نصّت على أنه يجب:

- أن يكون المتقدم سعوديّ الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، ويحق للجامعة تغيير تخصص المتقدم في حال عدم ملاءمة حالته الصحية للتخصص الذي قبل فيه.

- ألاَ يكون مضى على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات.

- أن يكون المتقدم متفرغًا للدراسة.

- أن يحصل المتقدم على موافقة من مرجعه بالتفرغ للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

- ألّا يكون المتقدم قد فُصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا تأديبيًا.

- عدم وجود طلب سابق في جامعة الطائف.

- أن يجتاز المتقدم بنجاح أي اختبار أو مقابلة يحددها القسم المختص.

- ألّا تقل النسبة الموزونة عن «٧٠%» للمتقدمين على درجة البكالوريوس.

- لا يقبل أي طلب من المتقدم على درجتين علميتين في وقت واحد.

- يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات وللجامعة الحق في إلغاء قبول ترشيحه لعدم صحة بياناته.

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تعليمات هامة عن التسجيل

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف، عن تسجيل طلبات الالتحاق والقبول بالجامعة لضرورة مراعاة الأمور التالية:

- يوجد ربط تقني بين جامعات المملكة وإذا تبين قبول الطالب في أي جامعة أخرى فسيتم إلغاء قبوله في جامعة الطائف

- يجب على المتقدم الالتزام بمواعيد مراحل القبول المعلنة .

- يجب على المتقدم التأكد إتمام عملية إدخال بياناته وحصوله على رقم طلب والاحتفاظ به.

- في حال عدم الحصول على رقم الطلب يعد طلب المتقدم لاغيًا .

- للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل من خلال بوابة القبول خدمة استفسار «من هنا»

- يتطلب القبول في التخصصات الصحية و الهندسية و الحاسبات و تقنية المعلومات حدًّا أدنى في درجات القدرات والتحصيلي، يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي «من هنا»

خطوات الحصول على رقم طلب القبول

وبيّنت جامعة الطائف، آلية وخطوات طريقة الحصول على رقم طلب التسجيل في الجامعة ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة «من هنا»

- اختيار البكالوريوس للطلبة السعوديين

- اختيار المنح للطلبة المقيمين

- الضغط على أيقونة «تقديم الآن»

- قم باختيار طلب قبول جديد

- تعبئة البيانات وترتيب الرغبات

- قم بحفظ رقم طلب تسجيل القبول

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