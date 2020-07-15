وزارة الصحة تُحذر من 9 أخطاء شهيرة في الإسعافات الأولية

حذرت وزارة الصحة من الأخطاء الشهيرة في الإسعافات الأولية، ونصحت بضرورة إتباع الطرق العلمية المثلى حتى وصول الإسعاف أو الذهاب إلى الطوارئ.

وتضمنت قائمة الأخطاء الشهيرة بالإسعافات الأولية، رفع الرأس لأعلى عند الإصابة بالرعاف، بينما التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة هو جعل الرأس مائل قليلا إلى الأمام مع الضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف.

ويندرج تحت قائمة الأخطاء أيضًا، وضع الثلج مباشرة على الجزء المصاب من الجسم في حالة التعرض للحروق البسيطة، بينما يفضل وضع الجزء المُصاب تحت الماء المعتدل من 10 إلى 15 دقيقة.

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كما حذرت الوزارة من إلقاء الجزء المكسور من السن في سلة المهملات، مشيرة إلى أنه يجب وضعه في حليب والذهاب به إلى طبيب الأسنان لإعادته إلى مكانه، كما نصحت بعدم فرك العينين بقوة عند التعرض لرذاذ مواد كيمائية والحرص على غسلها بالماء لمدة 20 دقيقة والتوجه إلى الطوارئ.

وبشأن تضميد الجروح، نصحت وزارة الصحة بعدم إزالة ألأجزاء العالقة بعمق من الجرح، والذهاب إلى الطوارئ بعد تعقيمها، وفي حالة التعرض لكسر لا يجب تحريك الجزء المكسور لإعادته والاتصال الفوري بالإسعاف، أما في حالة الصعق الكهربائي فيلزم عدم لمس المصاب وفصل مصدر الكهرباء.

وشددت وزارة الصحة على أنه في حالة شرب مواد سامة، يجب عدم إعطاء الشخص أي مشروب كالماء أو الحليب وإزالة أي أشياء متبقية في فمه وقراءة التعليمات الموجودة على العبوة والاتصال فورًا بالإسعاف، أما عند الشعور بالدوخة فيلزم عدم النهوض بسرعة والاستلقاء والجلوس.

