8 أشهر.. لإنجاز 5 مشروعات خدمية وافتتاحها بجنوب العاصمة

وجه أمين منطقة الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بسرعة إنجاز 5 مشروعات خدمية في نطاق بلديات الحائر والعزيزية والشفا، وافتتاحها للسكان في مدة أقصاها 8 أشهر.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية نفذها أمين المنطقة، شملت مشروعات طرق وجسور ومراكز إدارية جنوب العاصمة، وأعمال تطوير طريق عرفات وما يضمه من مسارات الحركة، والجزر الوسطية، والأرصفة الجانبية، والتقاطعات السطحية والتشجير، فضلًا عن الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع جسر طريق عرفات مع العزيزية، الممتد بطول 847 مترًا وبـ6 مسارات في الاتجاهين، إضافة إلى جسري تقاطع الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية وعريض، اللذين يحتويان على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة بعرض 31 مترًا، الأول بطول 1148 مترًا، والثاني 1280 مترًا.

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كما تابع أمين المنطقة تنفيذ أعمال مشروع المركز الإداري في نطاق بلدية الحائر المُقام على مساحة 88,825 متر مربع، ويضم 17 مبنى إداريًّا، منها مباني البلدية الفرعية، والأحوال المدنية، والجوازات، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والإسعاف، والمركز الصحي، ومبانٍ تابعة لوزارة العدل، وأخرى خدمية واستثمارية.

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