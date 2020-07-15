طقس الخميس.. رياح نشطة وسحب رعدية في 7 مناطق بالمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس ليوم غد الخميس؛ حيث توقعت هبوب رياح نشطة، مع تكون سحب رعدية في 7 مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يستمر على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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ووفق «الأرصاد»، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية نشطة تصل سرعتها من 18 إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي واتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الخميس.

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