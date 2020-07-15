اصطدمت بشاحنة..

تسبب حادث مروع على طريق الباحة-المخواة، لسيارة إسعاف، في تعرض قائدها لإصابة خطيرة إثر اصطدامه بشاحنة. وكشفت مصادر لـ «عاجل»، عن أن سيارة الإسعاف التي تعرضت للحادث تابعة لوزارة الصحة، وكانت متجهة إلى المخواة، لاستقبال جثمان أحد أبطال الحد الجنوبي، إلا أنه نتيجة تعرضها لحادث الاصطدام بالشاحنة، تقرر إرسال سيارة إسعاف من مستشفى المخواة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حادث مروع لسيارة إسعاف خلال توجهها لنقل جثمان شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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