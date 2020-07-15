التقنية لإيصال طلبات الذبائح

أكد مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أحمد قوته، تسهيلات أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق واتس آب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، والتي دُشنت في وقتٍ سابق ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعَّلتها وكالة الخدمات، للحد من انتشار فيروس كورونا ، للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم، وفقاً للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظا على صحة الجميع، مضيفاً أن الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة وهي إحدى برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي. وحول استعدادات إدارة المسالخ لموسم الحج. وأوضح قوته، أنَّ الأمانة وضعت خططاً للتنسيق مع الجهات المعنية في حالة ظهور أي حالة اشتباه في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازمة، مشيراً إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تتم بالمسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم.



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