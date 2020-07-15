التقنية لإيصال طلبات الذبائح

وأوضح قوته، أنَّ الأمانة وضعت خططاً للتنسيق مع الجهات المعنية في حالة ظهور أي حالة اشتباه في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازمة، مشيراً إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تتم بالمسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم.
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