أولوية للسلامة الغذائية في محاجر البيئة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن محاجر الفرع ومختبراته تضع السلامة الغذائية في مقدمة أولوياتها في العمل، واستمع خلال تفقده محجر ومختبر الوزارة بميناء جدة الإسلامي، إلى إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، فهناك سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة. وشدد الغامدي على تواصل الوزارة لدعم المختبرات والمحاجر وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة العالية والاجهزة والمعدات المتطورة وفائقة الدقة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري.



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