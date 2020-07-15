بن لبده يفتتح كلية بترجي

افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبده، كلية بترجي الطبية، ومركز الأطباء السعوديين التخصصي بمحافظة خميس مشيط، نيابة عن أمير المنطقة.

وقال بن لبده: «إن قائد نهضة المنطقة الأمير تركي بن طلال يدعم ويشجع القطاع الخاص للقيام بأعمالهم اتجاه دوت الخليج والمواطن»، مشيدًا بمركز الأطباء السعوديين التخصصي الذي يعمل فيه أبناء المنطقة من الاستشاريين بالمستشفى السعودي الألماني.

وقام وكيل إمارة عسير بقص شريط الافتتاح بحضور محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، ورئيس مجلس الأمناء المهندس صبحي بترجي، فيما أعد حفل خطابي تضمن أوبريتًا ترحيبيًا، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن كلية بترجي وأقسامها وعن مركز الأطباء السعوديين التخصصي.

وألقى المهندس صبحي بترجي كلمة أثنى فيها على الجهود المقدمة من الجهات التي ساعدت في النهوض بالقطاع الصحي في منطقة عسير، مؤكداً أن المنطقة تزخر بالكفاءات من الطلاب والطالبات في هذا المجال. إلى ذلك شهد وكيل إمارة منطقة عسير توقيع اتفاقية تعاون بين كلية بترجي الطبية وجامعة الملك خالد، وتدشين مبادرة (نحن معكم) المعنية بمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا والمعزولين في منازلهم باستخدام منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالكلية.