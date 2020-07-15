دعم المشاريع البلدية بظهران الجنوب

وأوضح رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي، أن محاور الاجتماع شملت مناقشة دعم الأمانة لمشاريع درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة، إضافة إلى دعم البلدية بالكوادر الفنية، وأضاف الوادعي أن محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في الموقع المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري. وقال إن دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية أخذ حيزا كبيرا من نقاش المجلس مع الدكتور الحميدي، وأضاف أن المجلس سلم الحميدي حزمة من المطالبات للمواطنين، مشدداً على أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافة إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنوا من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.
جاء ذلك خلال استقبال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لأعضاء المجلس في مقر الأمانة بأبها.
من جهته أكد الحميدي أن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا إلى أن البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة.
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