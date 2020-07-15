ضم 7 مدارس بتعليم محايل

أصدر مدير تعليم محايل منصور آل شريم قرارا بضم ودمج 7 مدارس قليلة العدد إلى أقرب مدرسة مماثلة لها اعتبارا من بداية العام الدراسي 1442. ‏وتقرر ضم مدارس ابتدائية الإمام الترمذي (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية الطفيل بن عمر، وضم ابتدائية أحد بآل فلاح (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية النعمان بن بشير، وضم ابتدائية الكواكبي بصيوي (مبنى حكومي) إلى ابتدائية النعمان بن بشير، وضم ابتدائية مصعب بن عمير (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية المروة، وضم ابتدائية سران للبنات (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية الملصة، وضم ابتدائية آل شغيب القف للبنات (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية آل ثيبة بخاط، وضم ابتدائية الخطيم للبنات (مبنى مستأجر) إلى ابتدائية فرشاط.



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