1290 مستفيدا من عيادات ومحاضرات صحتكم أمننا

اختتمت برامج المبادرة التوعوية «صحتكم أمننا»، والتي استمرت 10 أيام، بالتعاون بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والدفاع المدني.

وقدمت المبادرة العديد من البرامج الصحية والتوعوية التي أشرف عليها كوادر طبية متخصصة في مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية التابعة للخدمات الطبية، عبر تقديم خدمات صحية، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية، لمنسوبي الدفاع المدني.

تعايش ووقاية

أكد مساعد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور طارق اليعيش، أن المبادرة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الخدمات الطبية والدفاع المدني، وقال: «حققت برامج مبادرة «صحتكم أمننا» النجاح المأمول، من خلال تقديم خدمات صحية وتوعوية شاملة لمنسوبي الدفاع المدني في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية للتعايش والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم، سواء كان ذلك من خلال العيادات الافتراضية، أو المحاضرات الافتراضية التثقيفية «عن بعد»، وكذلك الرسائل التوعوية المكثفة والموجهة لهم بشكل خاص».. وأضاف أنه سوف يلي هذه الحملة، بإذن الله تعالىن عدة حملات موجهة لقطاعات وزارة الداخلية.

دعم وإسناد

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كشف اليعيش، أن عدد منسوبي الدفاع المدني المستفيدين من برنامج العيادات الافتراضية في المبادرة قد بلغ 1290 مستفيدا، بينما استفاد 1000 شخص من المحاضرات الافتراضية التثقيفية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية لفرق الدعم والإسناد الطبية لمقرات الدفاع المدني بكافة المناطق 156 زيارة ميدانية.

خطط الاتصال

أوضح المدير الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور أنس الشهيب أن مجموع الرسائل التوعوية الصحية العامة التي تم إرسالها لمنسوبي الدفاع المدني بلغ مليوني رسالة، كما قدمت لهم أكثر من 180 ألف رسالة صوتية توعوية عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية.

ونوه المدير الطبي في مستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتور بشر عداس، بأن هذه المبادرة أسهمت بشكل مباشر في تحسين خطط الاتصال والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال التعاون المميز والمشترك للمستشفيات والعيادات التخصصية.