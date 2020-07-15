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تهنئة الرئيس البولندي بإعادة انتخابه

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا أنجي دودا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقية تهنئة مماثلة للرئيس أنجي دودا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب بولندا الصديق.


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