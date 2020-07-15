السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يلتقي رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية



محايل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

استقبل وكيل محافظة بارق ابراهيم آل منشط بمكتبه أمس, رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله بن أحمد الشهري.

وجرى خلال اللقاء تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي وأبناء الشهداء بالمحافظة.

// انتهى //

22:50ت م

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