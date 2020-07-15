السعودية اليوم / سفارتا المملكة في النيجر وتونس تيسر عودة 13 مواطناً إلى أرض الوطن من النيجر



نيامي / تونس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقدم سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي خالص الشكر والتقدير لسمو وزير الخارجية ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية ومنسوبي الوزارة كافة على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن، كما شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس ومنسوبي السفارة على جهودهم في تسهيل سفر المواطنين، داعياً الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة بلادنا الغالية.

// انتهى //

22:47ت م

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نيامي / تونس 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا ، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، يسرت سفارتا المملكة لدى النيجر وتونس عودة 13 مواطناً إلى أرض الوطن من النيجر.وقدم سفير المملكة لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي خالص الشكر والتقدير لسمو وزير الخارجية ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية ومنسوبي الوزارة كافة على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن، كما شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس ومنسوبي السفارة على جهودهم في تسهيل سفر المواطنين، داعياً الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة بلادنا الغالية.// انتهى //22:47ت م0250

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