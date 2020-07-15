السعودية اليوم / أمانة جدة تُعلن ازدواج شارع حراء



جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أعلنت أمانة محافظة جدة عن ازدواج شارع حراء بدلًا من اتجاه واحد للجزء الواقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان (ميدان التاريخ).

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن تعديل المسارات في شارع حراء باتجاهين بدلًا من اتجاه واحد (شرق-غرب) يأتي بعد عمل الدراسة اللازمة وبالتنسيق مع مرور جدة وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز دور الشارع كمحور رئيس عرضي في المدينة.

وأضاف أن الجزء المستهدف يقع بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان ويبلغ طوله 1.5 كلم على أن يكون بواقع 3 حارات لكل مسار مع مواقف طولية وجزيرة وسطية, حيث باشر المقاول أعمال الرفع المساحي تمهيدًا لتعديل الشارع مع مراعاة بقاء الشارع مفتوح جزئيًا تسهيلًا للحركة المرورية.

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22:32ت م

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