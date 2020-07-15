السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يجتمع مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة



جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم ، بالرئيس التنفيذي للهيئة

وأكد سمو نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع اهتمام وحرص ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع السياحة بوصفه أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، منوهاً بالجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة في تنمية وتطوير ودعم هذا القطاع المهم.

وجرى بحث الأعمال والجهود والخدمات السياحية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة بجازان لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، والبرامج والفعاليات التي تنفذها الهيئة بالمنطقة.

كما جرى الاتفاق على دعوة القطاع الخاص في المجال السياحي لتطوير عدد من الباقات والبرامج والأنشطة السياحية في محافظة جزر فرسان.

إضافة إلى دعوة المواطنين والمقيمين لزيارة الموقع الالكتروني" روح السعودية" VisitSaudi.com، أو تحميل تطبيق روح السعودية المتاح بثمانية لغات، وذلك للحصول على المعلومات اللازمة عن البرامج والباقات والأنشطة السياحية المتنوعة ضمن صيف السعودية (تنفس).

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

// انتهى //

21:51ت م

0236



جيزان 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم ، بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة الأستاذ فهد بن محمد حميد الدين.وأكد سمو نائب أمير المنطقة خلال الاجتماع اهتمام وحرص ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع السياحة بوصفه أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، منوهاً بالجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة في تنمية وتطوير ودعم هذا القطاع المهم.وجرى بحث الأعمال والجهود والخدمات السياحية التي تقدمها الهيئة السعودية للسياحة بجازان لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، والبرامج والفعاليات التي تنفذها الهيئة بالمنطقة.كما جرى الاتفاق على دعوة القطاع الخاص في المجال السياحي لتطوير عدد من الباقات والبرامج والأنشطة السياحية في محافظة جزر فرسان.إضافة إلى دعوة المواطنين والمقيمين لزيارة الموقع الالكتروني" روح السعودية" VisitSaudi.com، أو تحميل تطبيق روح السعودية المتاح بثمانية لغات، وذلك للحصول على المعلومات اللازمة عن البرامج والباقات والأنشطة السياحية المتنوعة ضمن صيف السعودية (تنفس).حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //21:51ت م0236

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