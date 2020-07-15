السعودية اليوم / محافظ ضمد يتفقد مشروع تنفيذ محطة الضخ الرئيسة وخط الطرد لمدينة ضمد



ضمد 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

تفقد محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي اليوم، مشروع تنفيذ محطة الضخ الرئيسة وخط الطرد لمدينة ضمد, يرافقه مدير خدمات المياه بالمحافظة عبدالله السحاري وعدد من مهندسي المشروع.

واستمع المحافظ خلال الزيارة إلى تقرير مفصل عن سير العمل بالمشروع والمراحل المنجزة، مؤكداً أن العمل بالمشروع يجري حاليا على زيادة مجموعات العمل لإنجاز المشروع في المدة المحددة.

وأوضح محافظ ضمد أن الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على المشروعات التي تحت التنفيذ وسير العمل بها ورفع مستوى الخدمات في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

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21:46ت م

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