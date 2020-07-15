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شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يعين وليد الخريجي نائبا لوزير الخارجية والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
صورة أرشيفية
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أوامر ملكية من بينها أمرا يقضي بتعيين وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائبا لوزير الخارجية بمرتبة وزير.
وسبق أن شغل الخريجي منصب سفير السعودية لدى تركيا منذ عام 2017، وكان عضوا في مجلس الشورى السعودي منذ عام 2015.
كما تضمنت الأوامر الملكية أيضا، تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير، نائبا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة.
إضافة إلى تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان، مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.
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