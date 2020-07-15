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إنجاز مشروع تطوير طريق السلام بالمدينة

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أنجزت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مشروع تطوير طريق السلام بالمنطقة المركزية بعد تهيئته ليستفيد منه من قِبل المشاة والمصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، وصمم بطريقة عمرانية مميزة تراعي طبيعة المكان وقدسيته بتوفير كل سبل الراحة للزائرين، إذ يعد هذا المشروع ذا هوية فريدة تعبّر عن التصميم الإسلامي في المدينة المنورة ومكانتها التاريخية في قلب المسلمين.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تحديد وسهولة حركة المشاة والمصلين إلى الأرصفة الجانبية ومنع الحركة في الجزيرة الوسطية إلا من خلال معابر مشاة محددة، واستُخدمت مسارات خاصة للمكفوفين من السيراميك المميز ذي جودة عالية باللون الأصفر لتوضح للزوار خصوصية هذه المسارات، كذلك حُدّدت مسارات مخصصة للمركبات ومواقف لباصات النقل الترددي.

وأشارت إلى استخدام المواد المعبرة عن الطابع المعماري للمدينة المنورة، بداية من حجر البازلت المعروف بالمدينة المنورة شرفها الله، وذلك في أرصفة الموقع العام حيث رُسم الطابع الإسلامي من الجرانيت.

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