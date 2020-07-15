شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشروع تطوير طريق السلام بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تحديد وسهولة حركة المشاة والمصلين إلى الأرصفة الجانبية ومنع الحركة في الجزيرة الوسطية إلا من خلال معابر مشاة محددة، واستُخدمت مسارات خاصة للمكفوفين من السيراميك المميز ذي جودة عالية باللون الأصفر لتوضح للزوار خصوصية هذه المسارات، كذلك حُدّدت مسارات مخصصة للمركبات ومواقف لباصات النقل الترددي.
وأشارت إلى استخدام المواد المعبرة عن الطابع المعماري للمدينة المنورة، بداية من حجر البازلت المعروف بالمدينة المنورة شرفها الله، وذلك في أرصفة الموقع العام حيث رُسم الطابع الإسلامي من الجرانيت.
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