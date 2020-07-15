شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصدر 3 أوامر ملكية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

• «السجان» مديرا لمعهد الإدارة العامة • «البدير» نائبًا لوزير الإسكان • «الخريجي» نائبًا لوزير الخارجية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ اليوم ثلاثة أوامر ملكية. Advertisements وتضمن الأمر الأول تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير. كما تضمن الأمر الثاني، تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. وشمل الأمر الثالث، تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

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