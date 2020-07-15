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الأقمار الصناعية تكشف وجود السفينة MT Gulf Sky المختطفة في إيران
اختطفت قبالة سواحل الإمارات
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت الأقمار الصناعية اليوم الأربعاء وجود السفينة المختطفة MT Gulf Sky إم تي غولف سكاي في المياه الإيرانية، بحسب موقع cbc الكندي.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في البحر Human Rights at Sea ومقرها بريطانيا، ديفيد هاموند، إنه أخذ إفادة من قبطان السفينة MT Gulf Sky أكد فيها أنه تم اختطافها في الخامس من يوليو قبالة سواحل الإمارات.
قصة السفينة المختطفة:
والسفينة هي عبارة عن ناقلة نفط إيرانية حاولت التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، ولم يتضح على الفور ما حدث على متنها ولكن حادث اختطافها جاء بعد أشهر من التوترات بين البلدين.
وقال هاموند لوكالة أسوشيتد برس إن السفينة كان على متنها 26 بحارًا هنديًا عادوا إلى الهند، بينما ظل اثنان في طهران، مؤكدًا على أنه ليس لديه تفاصيل أخرى عن السفينة.
وقال موقع تانكر تراكرز TankerTrackers المتخصص في تتبع تجارة النفط في البحر، إن الأقمار الاصطناعية التقطت السفينة في المياه الإيرانية قبالة جزيرة هرمز.
ولم تستجب الولايات المتحدة وإيران والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين على الفور لطلبات التعليق.
وتقول إيران إنها مستعدة لإجراء محادثات إذا اعتذرت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي.
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