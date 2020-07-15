السعودية | خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، 3 أوامر ملكية، حيث تم تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي نائباً لوزير الخارجية بمرتبة وزير.

وسبق أن شغل الخريجي منصب سفير السعودية لدى تركيا منذ عام 2017، وكان عضواً في مجلس الشورى السعودي منذ عام 2015.

وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي

كما تم تعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير نائباً لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة، والدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.