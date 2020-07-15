محمد بن مسعود - الدمام - اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره نجران «درجة أولى» في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره المقام حاليًا في أبها، في إطار تحضيراته لاستئناف المنافسات الرياضية ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 09:52 PM Advertisements في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره نجران «درجة أولى» في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره المقام حاليًا في أبها، في إطار تحضيراته لاستئناف المنافسات الرياضية ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.

يُذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية. الكلمات المفتاحية

، في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله ،

المصدر : الخليج 365

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