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محمد بن مسعود - الدمام - اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره نجران «درجة أولى» في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره المقام حاليًا في أبها، في إطار تحضيراته لاستئناف المنافسات الرياضية ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 09:52 PM
اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره نجران «درجة أولى» في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره المقام حاليًا في أبها، في إطار تحضيراته لاستئناف المنافسات الرياضية ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية.
، في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله ،
المصدر : الخليج 365
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