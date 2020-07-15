شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا على متجر "هواوي".. التكنولوجيا فى مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا" نسخة من تطبيق "توكلنا" على متجر هواوي"App Gallery" وبذلك يستطيع مستخدمي أجهزة هواوي الاستفادة من مميزات التطبيق في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، كما أنه أصبح الآن متاح على أكبر المتاجر الخاصة بالأجهزة الذكية، مثل متجر آبل واندرويد و متجر التطبيقات، حتى يستفيد منه جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

وحرص الهيئة على تعميم فائدة التطبيق،هو ما دفعها لرفع نسخة خاصة بأجهزة هواوي دون النظر عن حجم من مستخدميه، والذي يعكس الحرص الكبير على أن تكون الفائدة للجميع وليست خاصة بمستخدمي الأجهزة واسعة الانتشار فقط.

ويساعد تطبيقي " توكلنا " و " تباعد " اللذان أطلقتها "سدايا " على خلق بيئات صحية وذكية داخل أماكن العمل ومناطق التجمعات العامة والتجارية، بسبب ما يوفرانه من تنبيه للحالة الصحية للمستخدم، وكذلك أخبار المستخدمين في حالة مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وحكومة المملكة لا زالت تسخر جميع الوسائل التقنية التي تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيقي " توكلنا " و " تباعد " هما إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الآن للحد من العدوى ، وتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن تفشي الفيروس .