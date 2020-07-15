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العيادات الافتراضية بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 3500 مستفيد‎

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2020-07-15

العيادات الافتراضية بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 3500 مستفيد‎

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت اللجنة المنفذة للحملة الوطنية التطوعية “مجتمع واع” بمنطقة الرياض من تقديم خدماتها التوعوية الصحية لأكثر من 3500 مستفيد من خلال مشروع العيادات الافتراضية “أثر”، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والتوعوية التي أطلقتها الحملة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار والحد من آثاره.

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وشملت أعمال العيادات تقديم 12 محاضرة توعوية للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المباشرة لمناقشة أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجههم مع إتاحة الفرصة للجميع للحصول على الاستشارات الطبية المجانية وفق تخصص كل عيادة وتحت إشراف نخبة من الاستشاريين المختصين في المجال الطبي بما يحقق الاستفادة القصوى من خدماتها المتاحة.

يُذكر أن اللجنة التي يقودها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ويرأسها أ. علي القباني مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية”، وجمعية التطوع الصحي “أثر” وهما الجهتان المنفذتان، وممثلين عن الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي كجهات داعمة.



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