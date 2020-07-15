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ثلاث مزايا يمكن الحصول عليها من خلال الإقامة المميزة
حرية الخروج والعودة للمملكة ذاتيًّا واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، عن بعض المزايا التي تتيحها الإقامة المميزة ومنها:
– حرية الخروج والعودة إلى المملكة ذاتيًّا.
– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها.
– إصدار تأشيرة زيارة للأقارب.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.
ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة ماليًّا وإداريًّا مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ”سابرك” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.
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